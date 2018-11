Nick Jonas & Priyanka Chopra: Bereit für die Bollywood-Hochzeit

Donnerstag, 29. November 2018 19:45 Uhr

Nick Jonas (26) und Priyanka Chopra (36) sind heute in Jodhpur (Indien) gelandet, wo sie am Sonntag heiraten werden! Bereits am Mittwoch haben sie in Mumbai eine private hinduistische Gebetszeremonie abgehalten, nur für enge Freunde und Familienangehörige. Das Paar verbrachte nur wenige Tage in Mumbai und jettete nun gleich weiter nach Jodhpur.

Brilli-Blitzer

Umgeben von Sicherheitsleuten kamen die beiden am Flughafen an. Die Schauspielerin umklammerte den Arm ihres Verlobten und ermöglichte den Fotografen so einen ausgesprochen guten Blick auf ihren Verlobungs-Klunker.

Erst im August dieses Jahr hatten sie ihre Verlobung bekannt gegeben und nun steht schon der große Tag vor der Tür. Während einer riesigen und aufwendigen Zeremonie werden sie sich Ende dieser Woche das Ja-Wort geben.

Quelle: instagram.com

Gestern sind auch schon die ebenfalls verlobten Joe Jonas und Sophie Turner in Mumbai eingetroffen und Priyanka teilte ein Familienfoto auf Instagram. Darunter die Worte: „Freunde … Familie” und das Paar glücklich im Mittelpunkt des Fotos.

Wie alles begann

Außerdem plauderte er auch darüber, wie sich der Sänger und die Schauspielerin kennengelernt und wie sie sich dann verliebt hatten.

Quelle: instagram.com

Vorgestellt wurden sich die beiden nämlichs chon 2016 von einem gemeinsamen Freund. Sie texteten freundschaftlich hin und her, gingen 2017 gemeinsam, aber als Freunde, zur “Met Gala “.„Unser Leben hat uns irgendwie an verschiedene Orte gebracht“, sagte er.

Quelle: instagram.com

Erst im April hat es zwischen den beiden dann richtig gefunkt und aus der Freundschaft wurde Liebe. Auf die Frage, wann sie sich verliebt haben, antwortete er:„Es war irgendwie sofort, und ich glaube, wir wussten einfach, dass es richtig war und sprangen direkt hinein“, sagte Nick.