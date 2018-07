Nick Jonas und Priyanka Chopra schon verlobt?

Freitag, 27. Juli 2018 10:52 Uhr

Nick Jonas und Priyanka Chopra wollen sich bald das Ja-Wort geben. Das Paar, das erst seit zwei Monaten zusammen sein soll, scheint es ernst zu meinen: Offenbar stellte Nick bereits jetzt die Frage aller Fragen auf einem romantischen Trip nach London.

Der 25-Jährige soll sogar eine Tiffany’s-Filiale aufgesucht haben, um den perfekten Ring für seine zukünftige Braut auszusuchen. Ein Insider verriet ‚People‘: „Sie sind sehr glücklich. Seine Freunde und seine Familie haben ihn noch nie so gesehen, sie freuen sich alle für ihn. Er meint es definitiv sehr ernst mit ihr.“ Die ‚Baywatch‘-Darstellerin scheint bereits bestens in den Jonas-Clan eingegliedert zu sein und feierte in London sogar ihren 36. Geburtstag mit der Familie ihres Freundes.

Quelle: instagram.com

Dinner mit den Brüdern

Gemeinsam mit Kevin und Joe und dessen Verlobter Sophie Turner trafen sich Nick und Priyanka zu einem Abendessen in der britischen Hauptstadt. Schon vor kurzem hatte Priyanka bekannt gegeben, dass sie vorhabe, jung zu heiraten. Sie halte es für Quatsch, dass es eine nicht-feministische Entscheidung sei, den Bund fürs Leben einzugehen. Mit Nick scheint der Hollywoodstar den richtigen Mann gefunden zu haben.