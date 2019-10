Nicki Minaj ist anscheinend sehr glücklich

Nicki Minaj ist nach ihrer Hochzeit mit Kenneth „Zoo“ Petty überglücklich. Die ‚Anaconda‘-Interpretin und ihr Beau gaben sich am Montag in einer geheimen Zeremonie das Ja-Wort und überraschten damit ihre Fans. Insider wussten aber schon lange, dass Nicki ihr Privatleben auf Dauer nicht mehr in die Öffentlichkeit tragen möchte.

Im Interview mit ‚People‘ verriet ein Bekannter: „Nicki wollte ihre Hochzeit unter dem Radar halten. Sie ist im letzten Jahr viel privater geworden, aber sie ist sehr glücklich.“

So schnell ging es dann

Die Sängerin hatte auf Instagram bestätigte, dass das Paar den Bund fürs Leben geschlossen hat (wir berichteten). Sie postete ein kurzes Video mit Baseballmützen für Braut und Bräutigam und zwei Kaffeebechern auf denen stand Mr. und Ms. Nicki schrieb unter den Clip: „Onika Tanya Maraj-Petty 10-21-19“. Dies scheint ein Hinweis auf das Datum ihrer Hochzeit zu sein.

Das glückliche Paar erhielt im Juli seine Heiratserlaubnis, hatte jedoch darauf gewartet, dass eine bestimmte Pastorin die Zeremonie leitete. Sie erklärte vor einigen Tagen: „Wir haben unsere Heiratserlaubnis, aber ich will eine bestimmte Pastorin für die Zeremonie und sie ist gerade erst frei geworden. Sie hat gesagt, dass sie in der nächsten Woche Zeit hat, also sind wir vielleicht in sieben Tagen verheiratet.“