Nicki Minaj: Plant sie gerade heimlich ihre Hochzeit?

Mittwoch, 31. Juli 2019 10:28 Uhr

Rapperin Nicki Minaj (36) hält eisern an ihrem „neuen“ Partner Kenneth Petty fest. Mit ihm ist sie seit Ende letzten Jahres offiziell zusammen. Nur wenige Tage nach der Verkündig der frohen Botschaft hatten die US-Medien schon ihr gefundenes Fresse: Kenneths Vergangenheit.

Denn der Gute saß wegen Sexual-und Totschlagdelikten insgesamt 11 Jahre im Knast. Woraufhin sich Fans und Freunde von Nicki geschockt und besorgt zeigten. Allerdings will die dralle Rapperin nichts davon hören, denn immerhin kenne man sich schon aus Teenagertagen.

Quelle: instagram.com

„Ich bin Barbie. Das ist Ken“

Das ständige Herumgehate wegen ihrem Lover scheint Nicki gewaltig auf die Nerven zu gehen, denn so postete sie in ihren sozialen Netzwerken, dass man sich bitte aus ihrem Privatleben raushalten solle. In ihrer aktuellen Single „Megatron“ wurde sie noch einen Deut klarer: „Ich f*** ihn, als ob ich ihn vermisse. Er kommt gerade aus dem Knast. Bitches reden Scheiße, doch wie wissen nicht wovon sie reden. (…) Ich bin Barbie, das ist Ken.“ Wenn das nicht mal ein klares Statement ist …

Quelle: instagram.com

Jedenfalls wurden Nicki und Kenneth laut dem Nachrichtenportal TMZ Anfang der Woche in Beverly Hills gesehen, wo sie bei einem Gericht ihre Hochzeitslizenzen geholt haben sollen. Diese Heiratserlaubnis ist in den USA 90 Tage gültig. Wenn die Zeugenaussagen wirklich so stimmen, dann würden noch in diesem Jahr die Hochzeitsglocken läuten.

In Kombination mit einer Sache, die sie in einem früheren Interview gesagt hat, dürfte das jetzt ein komplett neues Licht auf die Situation werfen: Nicki wolle nämlich erst verheiratet sein, bevor sie ein Baby bekomme.