Nicki Minaj: Potthässlicher Streit mit ihrem Ex Safaree Samuels

Mittwoch, 15. August 2018 11:39 Uhr

Nicki Minajs Ex-Freund Safaree Samuels behauptet, dass ihn die Rapperin „mehr als einmal“ niedergestochen habe. Der frühere Partner der Rapperin, mit dem sie fast 15 Jahre zusammen war, zettelte am Dienstag (14. August) einen Social Media-Krieg gegen sie an.

Die ‚Bed‘-Interpretin habe ihn des Öfteren angegriffen und so schlimm zugerichtet, dass er fast gestorben wäre. „Erinnerst du dich an die Nacht, als du mich geschnitten hast und ich fast gestorben wäre. Die Polizei und der Krankenwagen mussten mich mit einer Trage aus dem Haus holen und ich musste lügen und ihnen sagen, dass ich versuchte hatte, mich selbst umzubringen, damit sie dich nicht mit ins Gefängnis nahmen. Wenn solche Dinge öfter als einmal passieren, ist es an der Zeit, unterzutauchen“, schreibt Safaree. Außerdem beschuldigte er Nicki, ihn mit Meek Mill betrogen zu haben, mit dem sie von 2015 bis 2017 offiziell zusammen war. „Wir vertrauten einander nicht. Du hast Sch***e gebaut, ich habe Sch***e gebaut. Du hast gesagt, dass du ein paar Jahre mit Meek herumgemacht hast, bevor ihr zusammengekommen seid und ich bin nicht sauer deswegen“, so Safaree.

Quelle: instagram.com

Kreditkarte geklaut?

Ihre Beziehung sei zum Ende hin „toxisch“ geworden, weshalb er seine Koffer gepackt habe. Die 35-Jährige ließ diese Vorwürfe jedoch nicht so einfach auf sich sitzen und feuerte prompt gegen ihren Ex zurück. „Du hast meine Karte gestohlen und mir gesagt, dass du dachtest, es sei ein Account mit ‚frei verfügbarem Geld‘, über den ich nicht Bescheid wusste. Gott wird dich niederstrecken und mehr tun wegen deiner Lügen. Ha! Hör auf zusagen, dass du deine Sachen gepackt hast und gegangen bist! Ich schwöre, du bist weinend und bettelnd zu meinem Haus gekommen, um mit mir nach Europa zu den EMAs zu gehen“, lautete ihre gepfefferte Antwort.