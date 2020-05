Nico Schwanz mal wieder Single: War Julia Prokopy (25) zu jung?

Eigentlich dachte Nico Schwanz (42) in Julia Prokopy (25) endlich die ganz große Liebe gefunden zu haben. Bereits nach vier Monaten zog er kurzerhand zu seiner schönen Freundin, denn er war sich diesmal absolut sicher, dass sie die Richtige für ihn ist.

Jetzt, nach rund sieben Monaten, ist die große Liebe verpufft und Julia Prokopy hat sich von dem Männermodel getrennt. Dabei schwärmte Schwanz noch vor wenigen Monaten gegenüber der Seite „Promiflash“: „Wir gehören einfach zusammen!“

Quelle: instagram.com

Sie waren zu verschieden

Dass sah Julia Prokopy nun nicht mehr so und stellt jetzt fest, dass die beiden einfach zu verschieden waren, wie die „Bild“-Zeitung berichtete. War es am Ende der Altersunterschied? Schließlich ist Nico mit seinen 42 Jahren ganze 17 Jahre älter als seine Ex.

Für Nico Schwanz ist es jetzt schon die vierte Trennung in den letzten Jahren, zuvor war er mit „Let’s-Dance“-Tänzerin Katja Kalugina (27), Miss Tuning Vanessa Schmitt (24) und „Bachelor“-Kandidatin Saskia Atzerodt (28) liiert. Jetzt sollte der Schwanz aber nicht den Kopf hängen lassen…