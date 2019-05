Nikki Bella: "Und wir haben trotzdem diese wundervollen Dates ..."

Freitag, 17. Mai 2019 17:32 Uhr

Nikki Bella lässt es mit ihrem neuen Freund langsam angehen. Die 35-Jährige wird bereits seit Monaten immer wieder romantisch mit Artem Chigvintsev in Verbindung gebracht. Mit dem Profitänzer nahm sie gemeinsam an ‚Dancing with the Stars‘, der amerikanischen Version von ‚Let’s Dance‘ teil.

Offiziell bestätigt haben beide die Liebesgerüchte noch nicht, aber Nikki verrät, dass sie gerade diese lockere Romanze ohne Labels besonders anziehend findet.

„Die eine Sache, die ich an Artem absolut liebe, ist, dass es nicht zu schnell geht oder dass es offiziell ist und er ist so ein unglaublicher Mann, dafür, dass er gewillt ist, die Dinge mit mir langsam angehen zu lassen. Und wir haben trotzdem diese wundervollen Dates, aber wir brauchen keine Labels oder Schubladen und das ist es, was mich an ihm so sehr anzieht“, sagte sie nun in ihrem ‚The Bellas‘-Podcast.

Quelle: instagram.com

„Wir brauchen keine Labels oder Schubladen“

Auch der 36-Jährige sieht das Thema entspannt. Auf die Frage, ob Nikki seine Freundin sei, antwortete er nur: „Ich würde sagen, wir haben eine Menge Spaß, wenn wir Zeit miteinander verbringen. Wir werden sehen und wir versuchen einfach, das Ganze langsam und Schritt für Schritt anzugehen und sehen dann, wohin es führt.“