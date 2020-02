Nikki Reed hat Steve Kazee beim Verlobungsring beraten

Nikki Reed hatte bei Jenna Dewans Verlobung die Finger mit im Spiel – sie half nämlich bei der Gestaltung des Verlobungsrings. Die ‚Twilight‚-Schauspielerin hat der 39-jährigen Jenna und ihrem Partner Steve Kazee zu ihrer glücklichen Ankündigung gratuliert – die beiden gaben via Instagram ihre Verlobung bekannt.

Nun verriet die 31-jährige Nikki, dass ihre Schmuckfirma ‚BaYou With Love‘ hinter Jennas beeindruckendem Klunker stand – Reed hat nämlich mit Jennas Verlobten an dem speziellen Design gearbeitet. In ihrer Story auf Instagram freute sich die Ehefrau von ‚Vampire Diaries‚-Star Ian Somerhalder für die zwei frisch Verlobten.

Quelle: instagram.com

„Eure Liebe ist reine Magie“

Dabei sagte sie: „Es ist eine Ehre, ein sehr kleiner Teil dieses besonderen Moments zu sein. Ich liebe euch beide, und alles, was ich sagen kann, ist, dass eure Liebe reine Magie ist. Ich bin vielleicht voreingenommen, aber dieser Ring ist wunderschön! Steve, das mit dir zu machen, war eine so schöne Erfahrung. Danke, dass du Jenna so liebst, wie du es tust.“

Reed ist besonders stolz auf ihr Unternehmen, da ihre Linie hauptsächlich aus recycelten Technologiekomponenten hergestellt wird.