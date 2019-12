Oana Nechiti & Erich Klann: Deswegen sind sie noch nicht verheiratet

Oana Nechiti (31) ist seit über zehn Jahren mit Profi-Tänzer Erich Klann (32) liiert, die beiden haben einen gemeinsamen Sohn. Doch auch wenn Oana und Erich glücklich sind, verheiratet sind die beiden noch nicht.

Es liegt aber nicht daran, dass die beiden nicht heiraten wollen, sondern schlicht und einfach an Zeitmangel. Gegenüber RTL berichtet Oana Nechiti: „Das mit der Hochzeit ist eine Sache, mit der ich mich mental beschäftige, aber tatsächlich habe ich noch nicht mit den Vorbereitungen angefangen. Im Oktober haben wir unseren Jahrestag gehabt. Wir sind schon zehn Jahre zusammen, das ist eine echt lange Zeit.“

Quelle: instagram.com

Zeitmangel

Oana sitzt bereits zum zweiten Mal bei „DSDS“ in der Jury, Erich Klann tanzt als Profi bei „Let’s Dance“. Und dann wäre da noch die Familie, Nechiti erklärt: „Unser Sohn ist schon sieben, und wir haben es noch nicht geschafft zu heiraten. Wir wollen diesen Schritt machen, unsere Liebe zelebrieren, unsere Beziehung, unsere Familie. Wir müssen nur gucken, dass wir Zeit finden für die Hochzeit.“

Irgendwie sollte es in den letzten Jahren einfach nicht sein, doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben: „Es ist kaum zu glauben, aber da kommt immer irgendwas“, so Oana und ergänzt: „Sogar der Kleine macht schon total viel Sport und hat viele Termine. Wir machen einfach viel, weil wir es nicht anders kennen, und wenn wir arbeiten, stürzen wir uns richtig in die Arbeit.“

Hoffen wir, dass Erich und Oana 2020 Zeit für eine Hochzeit finden…