Oana Nechiti: Schwester Diana sieht aus wie sie

Huch, da muss man schon ganz genau hinschauen, um zu identifizieren, welche von den beiden Damen auf dem Bild eigentlich Profi-Tänzerin Oana Nechiti (31) ist. Denn ihre Schwester Diana (33) sieht ihr zum Verwechseln ähnlich.

Bereits vor einigen Wochen postete Oana Nechiti ein Bild mit ihrer Schwester und schrieb: „Family Portrait. Selten habe ich meine Schwester dabei, also war es für mich gestern sehr besonders.“ Und tatsächlich, ihre zwei Jahre ältere Schwester Diana sieht aus wie Oana, die beiden könnten glatt als Zwillinge durchgehen.

Diana arbeitet als Make-up Artistin und begleitet ihre Schwester hin und wieder zu Auftritten. Erst kürzlich gratulierte Diana ihrer Schwester zum Geburtstag und schrieb bei Instagram: „Happy birthday to us, my love!“

Am selben Tag Geburtstag

Follower munkeln, dass beide Schwestern am selben Tag Geburtstag haben, Diana jedoch zwei Jahre älter ist. Diana und Oana haben rumänische Wurzeln und stammen aus der Stadt Timi?oara. Bis 2011 lebte Oana dort, kam dann durch das Tanzen nach Deutschland.

Für „Let’s Dance – die große Profi-Challenge“ holte Oana ihre Schwester nach Deutschland und nicht nur das, sie tanzte mit ihr gemeinsam. Gegenüber dem „Express“ erzählt sie: „Sie hat noch nie getanzt, wir haben sie einfach wie zwei Wahnsinnige angerufen. Sie hat sehr viel zu tun, weil sie zweifache Mama ist, aber das ist halt Familie. Man springt sofort, wenn die Familie einen braucht. Das war eine wundervolle Erfahrung, die wir zu dritt erleben durften.“