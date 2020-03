Oliver Pocher: „8 Minuten Fremdscham“ wegen Johannes Haller

Nachdem sich Oliver Pocher über Wochen über Michael Wendler lustig gemacht hatte und eine Parodie nach der anderen auf Instagram veröffentlichte, scheint er es jetzt auf Influencer abgesehen zu haben. Bevorzugt auf Influencer, die durch eine Kuppelsendung wie „Der Bachelor“ bekannt geworden sind.

Vor einigen Tagen musste bereits Sarah Harrison dran glauben, die sich während der Corona-Quarantäne in Dubai aufhält und stolz verkündete, dass man sich in den Vereinigten Arabischen Emiraten immerhin noch frei bewegen kann, weil es kaum Einschränkungen gibt. Glück gehabt, für Familie Harrison!

Er nimmt Johannes aufs Korn

Viel amüsanter fand Comedian Oliver jedoch de Story von Johannes Haller, der seine Follower auf Instagram auf eine abenteuerliche Reise mitnahm. Mit seinem Auto wollte er nach Ibiza fahren, über die Schweiz, Frankreich und dann nach Spanien um einen Bootsverleih auf Ibiza zu eröffnen. Pocher nennt ihn liebevoll: „Den König des Fremdschams. Diese Reise ist an Schwachsinn nicht zu überbieten.“

In seinem Instagram-Video lässt Pocher die Story von Johannes Haller laufen und kommentiert die Ereignisse und zurecht fragt sich Oliver: „Wer bucht zu diesen Zeiten eigentlich jetzt ein Boot auf Ibiza?“

Das scheint Johannes, angekommen in Ibiza, nun auch aufgefallen sein und er erklärt in seiner Story: „Hier in Spanien gilt Ausgangssperre, man darf nur noch die nötigsten Wege gehen.“ Hätte man nur vorher etwas Nachrichten gelesen.

Blöd natürlich für seinen Bootsverleih, doch das hält Johannes nicht davon ab, in seiner Story stattdessen munter Werbung für einen bekannten und maßlos überteuerten Influencer-Tee zu machen. Schließlich müssen die Kosten der abenteuerlichen Einreise nach Ibiza wieder rein…