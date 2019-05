Oliver Pocher & Amira Aly: Folgt bald die Hochzeit?

Montag, 20. Mai 2019 18:21 Uhr

Werden Oliver Pocher (41) und Amira Aly (26)bald heiraten? Der Komiker und seine Freundin kündigten erst vor wenigen Tagen die erfreuliche Nachricht an: Die beiden erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Nun fragen sich alle, ob das vielleicht der perfekte Zeitpunkt für die beiden wäre, die Hochzeitsglocken läuten zu lassen.

Doch jetzt verriet der ehemalige ‚Let’s Dance‘-Teilnehmer, dass das wohl nicht der Fall sein wird – denn die beiden seien nicht einmal verlobt und das soll auch so bleiben. So erzählte er in einem Interview mit ‚Bild‘: „Das wäre der klassische Schritt. Da gibt es aber keinen Druck. Ich finde, ein gemeinsames Kind ist das größte Zugeständnis. Alles andere wird man sehen.“

Quelle: instagram.com

Privatheit bevorzugt

Und auch falls der 41-Jährige seiner Partnerin jemals einen Antrag machen wird, soll das die Öffentlichkeit nicht gleich erfahren. Denn der Moderator hat die Philosophie, alles so privat wie möglich zu halten! So verriet Pocher in einem Gespräch mit RTL: „Ich hab das immer privat gehalten, wir haben ja sonst auch nicht alles öffentlich gemacht“.

Na, da wünschen wir den beiden auf jeden Fall alles Gute mit dem Baby und vielleicht hören wir doch bald die Hochzeitsglocken läuten…