Oliver Pocher: „Du bist ein Leben lang verbunden – ob du willst oder nicht“

Oliver Pocher (41) und Amira Aly (27) haben vor einer Woche auf den Malediven geheiratet, sie erwarten gerade ihr erstes gemeinsames Kind. Für Amira ist es das erste Baby, Pocher hat aus der Ehe mit Sandy Meyer-Wölden bereits drei Kinder.

In dem Podcast von Matze Knoop „Messi & Ronaldo“ spricht Comedian Oliver Pocher so offen wie selten über seine Ehe und den Nachwuchs. „Ein Kind ist ein größeres Kommittent, als eine Ehe“, erklärt er. Schließlich weiß er wovon er redet: „Weil das Kind verbindet dich ja mehr, als ein Ehering und alles andere. Weil das hast du mindestens die nächsten 18 bis 20 Jahre an der Hacke. Plus noch ein Leben lang drüber hinaus.“

Quelle: instagram.com

Zweite Hochzeit

Außerdem fügt er hinzu, dass man auch nach einer Trennung, immer mit der Kindsmutter verbunden bleiben wird: „Darüber hinaus, bist du auch immer ein Leben lang an diese Mutter gebunden – ob du willst oder nicht. Du wirst immer damit zu tun haben.“

In Amira hat der Comedian nun aber die Richtige gefunden, die romantische Trauung fand vor einer Woche im engsten Kreise statt. Zu der Hochzeit erzählt Pocher: „Es war jetzt nicht eine von langer Hand geplante Geschichte. Sondern es war einfach so, wenn man…Da hängt ja schon ein bisschen mehr dran. Ich hatte einfach – jetzt, wenn man ein Kind bekommt.“