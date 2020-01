Oliver Pocher mit neuer Parodie: Der Wendler und der Wein

Es entwickelt sich noch zum echten Running-Gag. Der bekennende Anti-Wendler-Fan Oliver Pocher (41) parodierte letzte Woche bereits das jetzt schon kultige Laura Müller und Michael Wendler Auto-Gate-Video, darin schenkte die 19-jährige dem Schlagersänger einen angeblich nigelnagelneuen Pick-Up-Truck.

Oliver Pocher und seine Frau Amira Aly parodierten das Video und erntete damit ganz viele Lacher. Davon angespornt legte der Comedian jetzt nach und imitiert eine weitere Szene von Michael Wendler: Diesmal wie er lüstern an einem Weinglas nippt und sich danach frivol die Lippen mit Speichel benetzt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Oliver Pocher (@oliverpocher) am Jan 28, 2020 um 10:35 PST

Fans sind geteilter Meinung

Für Comedian Oliver ein gefundenes Fressen. In dem Video nippt auch er an einem Glas Rotwein, zwinkert in die Kamera und verschüttet den Inhalt des Glases. Viele Follower feiern Pocher für seine Videos, einer schreibt: „Ich liebe deinen Humor!“

Es gibt aber auch diejenigen, die sich eher auf die Seite des Wendlers schlagen, ein Follower schreibt: „Langsam wird es langweilig …!“ Und ein anderer stimmt zu: „Ein bisschen dünn ist es aber schon, wenn dein ganzer Inhalt hier nur daraus besteht, sich über den Wendler lustig zu machen. Ich mag ihn auch nicht, aber ich denke leben und leben lassen.“