Oliver Pocher: So feierte er seinen Junggesellenabschied

Oliver Pocher feierte einen Junggesellenabschied auf dem Kilimandscharo. Der 41-jährige Comedian ist normalerweise bekannt dafür, selbst auf die außergewöhnlichsten und verrücktesten Ideen zu kommen.

Nun scheint ihn ein Freund allerdings übertrumpft zu haben, indem er seinen Junggesellenabschied mit einer waghalsigen Bergbesteigung zelebrierte. Auf Instagram gab Oli selbst nun Einblicke in die „unglaublichste Woche“ seines Lebens.

Quelle: instagram.com

Am Sonntag (15. September) lud der Entertainer eine Bilderreihe auf die Fotosharing-Plattform hoch und schrieb dazu: „Die unglaublichste Woche in meinem Leben liegt hinter mir, für den verrücktesten Junggesellenabschied aller Zeiten! Wir haben den Kilimandscharo bestiegen und gelitten, geweint, gekämpft, entbehrt aber am Ende es geschafft! Bilder können gar nicht beschreiben, was wir erlebt haben…“

In fast 6000 Meter Höhe

Gemeinsam mit einer Gruppe Freunde scheint Oliver Pocher den knapp 5.900 Meter hohen Kilimandscharo bestiegen zu haben und fit genug für diese Unternehmung war er durchaus, denn auf den hochgeladenen Bildern kann Oli sogar in luftigen Höhen noch einen gekonnten Sprung vollführen.

Quelle: instagram.com

Es bleibt abzuwarten, wie das TV-Gesicht die beachtliche Aktion seines Freundes bei seinem eigenen möglichen zweiten Junggesellenabschied toppen will. Pocher erwartet derzeit das erste gemeinsame Kind mit seiner 26-jährigen Freundin Amira Aly.