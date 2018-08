Oliver Sanne zeigt seine neue Liebe

Montag, 27. August 2018 08:24 Uhr

Oliver Sannes neue Freundin ist keine Unbekannte. Der Fitnessfanatiker fand bei der RTL-Kuppelshow ‘Der Bachelor’ nicht seine große Liebe und auch der zweite Anlauf bei ‘Bachelor in Paradise’ sollte nicht positiv enden. Doch seit diesem Sommer ist der 31-Jährige wieder in festen Händen.

Gegenüber ‘Vip.de’ hatte er bereits vor einigen Wochen verraten: „Ja, es stimmt. Ich habe kürzlich jemanden kennengelernt. Mehr möchte ich dazu aber noch nicht sagen.“ Doch nun gab er der Website ein ausführlicheres Interview, in dem er seine neue Freundin auch vor der Kamera zeigte und über sie sagte: „Ich finde das sehr, sehr schön, dass man jemanden an seiner Seite hat, der vielleicht auch länger als drei Jahre bleibt.“

Im Oktober wolle die Blondine bereits zu ihm ziehen: „Ich hoffe natürlich, dass ich dann die bin, die am Ende die letzte Rose von ihm bekommt.“

Sie studiert Psychologie

Eine Unbekannte ist seine neue Freundin allerdings nicht. Jil Rock, die aktuell Psychologie studiert, hatte bereits an den TV-Shows ‘Popstars’ und ‘DSDS‘ teilgenommen und es beim ‘Eurovision Song Contest’ 2012 bis in den Vorentscheid geschafft.

Quelle: instagram.com

In dem Video sprachen die beiden auch über Olivers starke Gewichtsabnahme vor ein paar Jahren. Bereits vor einiger Zeit hatte der ehemalige ‘Mister Germany’ im Interview mit ‘RTL Exclusiv’ verraten: „Also ich kann mir nicht vorstellen, noch einmal so auszusehen wie früher. Ich trage extra ein Foto von mir im Portemonnaie, auf dem man meine Pfunde von früher sieht. Das wirkt natürlich abschreckend, wenn ich im Restaurant was Fettiges bestellen möchte.“

Der Speckgürtel an der Hüfte, der auch ‚Love Handles‘ genannt wird, ist nun endgültig weg und soll auch nicht wiederkommen, wenn der Ex-‚Bachelor‘ seinen aktuellen Lebensstil beibehält und regelmäßig Sport treibt und sich ausgewogen ernährt.