Olivia Jones: Darum ist sie auf Willi Herrens Seite

Donnerstag, 8. August 2019 21:24 Uhr

Olivia Jones drückt Willi Herren im ‚Sommerhaus der Stars‘ die Daumen. Die 49-Jährige war im Laufe ihrer Karriere bereits in einigen TV-Formaten zu sehen. In der Promi-Paar-Show war sie jedoch noch nicht. Allerdings sind in der aktuellen Staffel einige Entertainer dabei – und die sorgten bereits in den ersten drei Episoden für zahlreiche Schlagzeilen.

Allen Voran die Ballermann-Stars Michael Wendler und Willi Herren. Letzterer ist sogar der Favorit der Hamburger Drag Queen. Als ‚Bang Showbiz‘ Olivia Jones Ende Juli bei der Eröffnung ihrer neuen Porno-Karaoke-Bar fragte, welchen Kandidat sie im ‚Sommerhaus der Stars‘ gerne im Finale sehen würde, musste sie nicht lange darüber nachdenken.

Sie hofft, dass er weit kommt

„Ich hoffe mal, das Willi Herren lange drin bleibt. Für den drücke ich die Daumen, weil der sehr unterhaltsam ist und der ist einfach so, wie er ist. Der hat das Herz auf der Zunge und das mag ich sehr“, verriet sie. Olivia, die selbst beispielsweise am Dschungelcamp teilgenommen und dort den zweiten Platz belegt hat, votet jedoch nicht nur aus Sympathie für den 44-Jährigen: „Der sorgt auch immer für ordentlich Stress und Zirkus und deswegen hoffe ich mal, dass er sehr weit kommt.”

Ob Willi und seine Frau Jasmin sich gegen die anderen Promi-Paare durchsetzten und die vierte Staffel am Ende für sich gewinnen können, wird sich im Finale, dass voraussichtlich am 3. September ausgestrahlt wird, zeigen.