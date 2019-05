Olly Murs: Deswegen hat er keine Promi-Freunde

Montag, 20. Mai 2019 20:37 Uhr

Olly Murs gesteht, dass er nur wenige Promi-Freunde hat. Wie der britische Sänger verrät, findet er es schwer, Freundschaften in der Entertainment-Branche zu schließen.

„Ich habe nicht viele Kumpel in der Industrie, in der ich bin. Ich habe viele Bekannte, aber nicht viele, die ich zum Abendessen in mein Haus einladen würde oder mit denen ich über persönliche Sachen reden würde“, erklärt er gegenüber der „Daily Star“. Olly Murs verbringe lieber Zeit mit Leuten, die selbst nicht im Rampenlicht stehen, wie etwa Mitglieder seines Fußballvereins Coggeshall Town.

Er will real sein

„In diesem Umfeld zu sein hilft mir dabei, mich real zu fühlen und bodenständig zu bleiben“, sagt der Popstar. Seine Zukunft in der Musik-Industrie lässt er indes offen. Er habe jedoch nicht vor, für immer auf der Bühne zu stehen. „Wenn die Dinge ruhiger werden und ich mich nach dem nächsten Abenteuer umblicke, eröffne ich vielleicht eine Bar. Mein Freund und ich haben stets darüber Witze gemacht“, plaudert er aus.

Quelle: instagram.com

In Stein gemeißelt sei dieser Plan jedoch nicht. „Es hängt davon ab, ob ich Familie und Kinder bekomme – ich bevorzuge es möglicherweise, zuhause zu bleiben. Natürlich ist es vielleicht nicht das Beste für mich, einen Pub zu besitzen. Ich wäre viel zu oft in der Bar“, scherzt Olly.