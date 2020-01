Olly Murs schwärmt von seiner Bodybuiler-Verlobten

Olly Murs vergöttert seine Freundin Amelia. Der ‚Wrapped Up‘-Sänger ist bereits seit Juli mit Amelia Tank zusammen und mittlerweile sogar verlobt.

Die 27-jährige Finanzexpertin, die nebenbei auch noch als Bodybuilderin arbeitet, hat dem Sänger offenbar ganz schön den Kopf verdreht, denn Olly kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus und bezeichnet seine Liebste immer wieder als „atemberaubende Frau“.

Quelle: instagram.com

Er ist überglücklich

In einem Beitrag auf Instagram, in dem er die Highlights seines Jahres 2019 zeigt, ist natürlich auch ein Bild von ihm und Amelia dabei. Darauf ist das Paar mit Helmen in der Wüste zu sehen, im Hintergrund sieht man noch die Quads, auf denen sie ein wenig Rennspaß hatten.

Zu den Bildern schreibt der Musiker: „Ich wünsche all meinen Followern das glücklichste neue Jahr. 2019 war ein sehr positives Jahr für mich. Ich habe mit Molly ‚The Voice‚ gewonnen, ich war mit meinem Album auf Tour, hatte meine lange überfällige Knie-Operation und habe während alledem auch noch eine unglaubliche Frau kennengelernt. 2020, ich bin bereit für dich. Ich liebe euch alle, Happy New Year.“