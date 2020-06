Olly Murs will seine Amelia heiraten

Olly Murs will seine Freundin Amelia heiraten. Die beiden sind seit rund einem Jahre in Paar und könnten wohl nicht glücklicher miteinander sein.

Deshalb könnte er sich auch vorstellen, sie zu heiraten. Vor kurzem wurde er per Videocall zu „Harry’s Home Fixtures“ geschaltet und erklärte dort: „Hört zu, falls… Wenn! Ich bin mir sicher, dass ich Amelia heiraten werde. Wenn ich heirate, seid ihr alle eingeladen. Hundertprozentig!“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Olly Murs (@ollymurs) am Mai 27, 2020 um 9:11 PDT

Schon kurz vorher hatte er gegenüber „The Sun“ geschwärmt: „Sie ist einfach eine tolle Person. Sie ist liebevoll, fürsorglich, sensibel, erstickt mich nicht, lässt mich ich selbst sein, liebt es, dass ich frech bin und gerne flirte, und versucht nicht, das zu ändern.“

Zusammen in Quarantäne

Das klingt schon einmal vielversprechend und aktuell verbringen die beiden außerdem auch eine Menge Zeit zusammen. Wegen der Corona-Pandemie hängen auch Olly und Amelia wie alle anderen im eigenen Zuhause fest, in diesem Fall in dem Zuhause des Musikers in Essex.

Ein Insider erzählte der „The Sun“-Zeitung: „Sie verbringen all ihre Zeit zusammen, deshalb war es nur natürlich, dass er sie gefragt hat, ob sie ganz einziehen will. Normalerweise sind sie beide sehr beschäftigt und es kann schwierig sein, Zeit zusammen zu verbringen. Aber jetzt gerade machen sie das beste aus der Zeit als Paar und lieben es von ganzem Herzen.“ (Bang)