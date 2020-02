Pamela Anderson: Ihr 2-Wochen-Ehemann ist schon wieder verlobt?

Pamelas Andersons Ex-Mann ist nach nur 20 Tagen Trennung offenbar schon wieder verlobt.

Pamela Anderson scheint süchtig nach der Ehe zu sein. Insgesamt traute sie sich schon fünf Mal mit vier Männern. Zuerst wagte sie den Schritt mit Tommy Lee Jones (1995-1998), dann mit Kid Rock (2006-2007) und Rick Salomon (2007-2008 und 2014-2015).

Ihr letzter Versuch stellt aber einen neuen Rekord auf. Nach 12 Tagen bekam Jon Peters offenbar kalte Füße. Weniger als drei Wochen erwärmten die sich wieder… für eine Andere. Dass er nun mit einer Julia Bernheim verlobt ist, wurde auf einer Nasdaq-Veranstaltung am Donnerstag bekanntgegeben, bei der Peters anwesend gewesen sein soll.

Am 20. Januar 2020 ließen sich das ehemalige Playmate und der 74-jährige Filmproduzent heimlich trauen. Am 1. Februar war dann plötzlich alles vorbei. Wie konnte es dazu kommen?

Peters hatte Angst vor der Ehe

Angeblich hatte Jon mit der 52-Jährigen per SMS Schluss gemacht. Es wird spekuliert, dass er „Angst“ gehabt haben könnte. Die Hochzeitsurkunde wurde zuvor ja auch gar nicht eingereicht, wie Pamela in einem Statement an die US-amerikanische Zeitschrift ‚The Hollywood Reporter‘ bestätigte.

„Das ganze Heiratsding… hat mir Angst gemacht“, soll der Filmproduzent in der SMS geschrieben haben, die dem Promimagazin ‚US Weekly‘ vorgelegen haben soll. „Ich habe gemerkt, dass ich ein einfaches, ruhiges Leben brauche und keine internationale Liebesbeziehung“ hieß es weiter. Er wolle aber immer in ihrem leben bleiben bat um Vergebung: „Ich hoffe du kannst mir vergeben… Ich liebe dich..“.

Mit seiner nun schon sechsten Anwärterin auf die Ehe Julia Bernheim soll er dann endlich sein Glück finden.