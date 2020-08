31.08.2020 21:40 Uhr

Paris Hilton schwärmt von Carter Reum: Ist er diesmal der Richtige?

Paris Hilton ist mal wieder soooo verliebt und total glücklich. Diesmal heißt er Carter Reum und er sei ihr Grund "so glücklich zu sein".

Die 39-jährige Hotelerbin hat ihr Jubiläum mit ihrem Liebsten gefeiert und den Anlass mit einem süßen Social-Media-Beitrag über ihre Romanze zelebriert.

Sooo verliebt

Auf Instagram schreibt sie völlig verliebt: „Als wir uns das erste Mal trafen, hatte ich keine Ahnung von der unglaublichen Reise, die ich gerade antreten wollte.“

Und weiter: „Mein Leben war immer leer, als ob mir etwas fehlte. Aber als ich dich traf, wusste ich, dass du der Richtige warst. Du hast mein Herz mit so viel Liebe erfüllt.“

„Das glücklichste Mädchen der Welt!“

Paris schreibt, dass sie glaubt, alles geschieht aus einem bestimmten Grund: „Ich glaube, dass alles aus einem Grund geschieht, denn alles in meinem Leben, alles Gute und Schlechte, hat mich direkt zu dir geführt. Du bist mein Grund dafür, dass ich so glücklich bin und mich wie das glücklichste Mädchen der Welt fühle! Ich liebe es, dich glücklich zu machen und verspreche, dich für immer zum Lächeln zu bringen. Liebe so viel Schönes! Alles Gute zum Jahrestag!“

„Alles Gute zum Jahrestag!“

Es ist allerdings nicht klar, welchen Meilenstein Paris mit ihrem Instagram-Post meint, da sie in diesem Jahr bereits einige Male auf der Social-Media-Plattform Postings zu verschiedenen Jahrestagen mit ihrem Liebsten machte.

Letzten Monat schrieb die Blondine: „Alles Gute zum Jahrestag, meine Liebe! Von dem Moment an, als du in mein Leben getreten bist, hast du es in jeder Hinsicht verändert. Jeder Tag mit dir war ein Segen. Du hast mir gezeigt, was wahre Liebe wirklich ist. Danke für all die unglaublichen Erinnerungen, das Lachen in der späten Nacht und die Küsse am frühen Morgen.“

Paris Hilton und die Männer

Seit Paris in der Öffentlichkeit steht, datete sie zahlreiche Männer oder es wurden ihr Affären nachgesagt:

Edward Furlong

Rick Salomon

Jason Shaw

Nick Carter

Paris Latsis

Stavros Niarchos

Benji Madden

Doug Reinhardt

Cy Waits

Afrojack

River Viiperi

Thomas Gross

Chris Zylka