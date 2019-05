Paris Hilton über Lindsay Lohan: „Sie ist langweilig und peinlich“

Mittwoch, 15. Mai 2019 12:26 Uhr

Paris Hilton zieht über Lindsay Lohan her. Die 38-jährige Blondine liegt schon seit längerem im Clinch mit der ‚Freaky Friday‘-Darstellerin. Bei ihrem Auftritt in der ‚Watch What Happens Live‘-Show spielte sie mit dem Gastgeber Andy Cohen das Spiel ‚Plead the Fifth‘, bei dem Cohen ihr die knifflige Herausforderung stellte, drei Komplimente über Lohan aufzuzählen.

Paris kämpfte dabei ziemlich mit sich selbst, als sie schließlich antwortete: „Sie ist mehr als nur… langweilig und peinlich.“ Es ist nicht das erste Mal, dass die Hotelerbin ihre Abneigung gegenüber der Schauspielerin offen zugab.

Quelle: instagram.com

Es ist nicht das erste Mal, dass die Hotelerbin ihre Abneigung gegenüber der Schauspielerin offen zugab. Letztes Jahr erst verriet sie, dass sie es nicht mag, in der Nähe ihrer Kollegin zu sein, weil diese keine „positive Energie“ versprühe und sie ihr auch nicht vertrauen könne. Damals erklärte die Hotelerbin gegenüber ‚Radio Andy‘ mit Andy Cohen: „Früher waren wir Freunde. [Lindsay] ist jemand, einer von diesen Menschen, denen ich einfach nicht wirklich vertraue. Und ich mag es nur, bei jemandem zu sein, der positive Energy versprüht und gut ist – also nur gute Gefühle vermittelt.“

Auslöser der Fehde könnte ein ziemlich berühmtes Foto bzw. Video von 2006 sein, in dem Hilton mit Sängerin Britney Spears und Lindsay Lohan in einem Auto sitzt. Hilton erklärte dazu 2017 gegenüber MTV Australia: „… dann hat Lindsay uns zum Auto gejagt und ist einfach mit eingestiegen. Sie wurde nicht dazu eingeladen.“ (KT/Bang)