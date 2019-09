Paris Hilton will bald Mama werden und das ist der Grund

Paris Hilton wünscht sich ein Baby. Die 38-jährige Blondine ist ganz vernarrt in ihre Nichten und liebt es, mit Lily-Grace, (3), und der 20 Monate alten Theodora zu spielen – die beiden Töchter ihrer jüngeren Schwester Nicky Hilton.

So könne die Hotelerbin die beiden Mädchen verwöhnen. Allerdings gibt Paris auch zu, dass durch die Zeit, die sie mit ihren Nichten verbringt, auch ihr eigener Kinderwunsch immer stärker bei ihr wird.

Quelle: instagram.com

Erkauft sie sich die Liebe ihrer Nichte?

Sie hätte gerne ein Baby, eine eigene „kleine Baby-Paris“, die dann mit ihren Cousinen gemeinsam spielen kann.

In einem Gespräch mit ‚People.com‘ erzählte die Skandalnudel stolz: „Ich bin wie die coole Tante. Ich bin Tante P. Lily-Grace, sie sieht genauso aus wie ich zu meiner Zeit als Baby. Sie kommt vorbei und ich sammle all diese Sachen Spielzeug – wie Barbies – ich kaufe ihr immer jede Menge Geschenke, damit verwöhne ich sie auf jeden Fall. Besonders jetzt, wo Lily-Grace redet, bin ich so sehr mit ihr verbunden. Sie lässt mich meine eigene kleine Baby Paris haben wollen.“