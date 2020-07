Paris Hilton: Will sie etwa US-Präsidentin werden?

Erst am Sonntag gab Kanye West via Twitter bekannt, dass er sein Versprechen aus dem Jahr 2015 einhalten werde und verkündete offiziell seine Präsidentschaftskandidatur. Wenn man denkt, man hat nun schon alles erlebt, kommt plötzlich Paris Hilton um die Ecke.

Denn die Hotelerbin postete auf Instagram ein Bild von sich mit einem von ihren kleinen Mini-Hunden vor dem weißen Haus und schrieb dazu: „Paris for President. Präsident Paris, ich mag wie das klingt!“

Quelle: instagram.com

„Ich kandidiere“

Ist das nur ein kleiner Scherz von Paris Hilton oder macht sie jetzt wirklich ernst und stellt sich ebenfalls zur Präsidentschaftswahl auf? Zumindest hätte sie einige prominente Anhänger, z.B. Kris Jenner die den Post mit mehreren Herzen versah.

Nur wenige Stunden später veröffentlichte Paris ein Video von sich und erklärt darin kurz und knapp: „Ja, ich kandidiere!“ Wird es also am Ende ein Kopf an Kopf Rennen zwischen Paris und Kanye? Und für wen votet Kim Kardashian nun?

Quelle: instagram.com