Paris Jacksons Freund ist ihre größte Inspiration

Paris Jackson verdankt ihrem Freund Gabriel Glenn eine ganze Menge. Die Tochter des verstorbenen King of Pop Michael Jackson und ihr fester Freund gehören beide zu der Folk-Rock-Band The Soundflowers.

Die 21-Jährige verriet nun, dass Gabriel nicht nur ihr Freund, sondern auch ihre Muse sei, dank der sie die besten Ideen und Inspirationen fürs Schreiben von Songs bekomme.

„Gabriel ist meine Muse“

In einem gemeinsamen Interview für das ‚Remix‘-Magazin erklärte die Schauspielerin und Sängerin nun: „Gabriel ist meine Muse. Ich verdanke ihm viel. Die dunklen Teile meines Geistes sind normalerweise die, die mir beim Schreiben von Songs helfen, die ich mag und die ich am Ende aufnehmen möchte. Die Beatles, Joe Purdy, Ray LaMontagne, Radiohead und The Lumineers sind aber auch große Einflüsse beim Schreiben für mich.“

Der 31-Jährige sieht die Beziehung genauso wie Paris. Für ihn ist sie die Inspiration. „Paris ist das Puzzleteil, das mich als Künstler komplett macht. Sie kreiert so natürlich und ehrlich; es inspiriert mich, ein besserer Song-Schreiber zu werden. Sie hat einen einzigartigen Geist und das erlaubt uns, Dinge zu lenken, die wir nie einzeln erreichen würden.“

Klingt so, als würden diese beiden sich hervorragend ergänzen.