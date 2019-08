Patricia Blanco hilft ihrem Freund Andreas Ellermann beim Abspecken

Donnerstag, 1. August 2019 11:31 Uhr

Seit wenigen Wochen turtelt Patricia Blanco (47) öffentlich mit ihrer neuen Liebe Moderator Andreas Ellermann (54). Auf ihrem Instagram-Profil zeigt sich die Tochter von Roberto Blanco schwer verliebt und jeder darf ihr neues Glück sehen.

Arm in Arm, Hand in Hand oder Mund an Mund – Patricia Blanco und Andreas Ellermann scheinen unzertrennlich zu sein. Nun spricht sie erstmals über ihr neues Liebesglück und bestätigt das, was die Bilder sowieso nicht mehr verstecken können: Patricia ist überglücklich.

Quelle: instagram.com

Gegenüber der „Bild“-Zeitung schwärmt sie: „Es ist für mich das erste Mal, dass ich so viel für einen Mann empfinde. Ich bin das erste Mal richtig verliebt. Es ist für mich ja auch bereits die zweite Lebenshälfte. Hätte ich Andreas jetzt nicht kennengelernt, hätte ich die Suche nach meinem Traummann wohl aufgegeben.“

Quelle: instagram.com

Er will abnehmen

In den letzten Jahren hat Patricia optisch eine drastische Veränderung hingelegt, nahm etliche Kilos ab und sieht heute besser aus denn je. Neu-Lover Andreas hat ebenfalls das ein oder andere Kilo zu viel auf den Rippen, doch Blanco hilft ihm nun beim Abnehmen, wie er verrät:

„Wir pendeln jetzt zwischen Südfrankreich und Hamburg. Patricia hilft mir beim Abnehmen. Mit dieser Frau möchte ich alt werden.“