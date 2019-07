Patricia Blanco: Leidenschaftlicher Kuss mit Freund Andreas

Montag, 8. Juli 2019 18:10 Uhr

Reality-TV-Superstar Patricia Blanco (48) will ihre neue Liebe nicht mehr verstecken, mit einem leidenschaftlichen Kuss-Bild macht sie öffentlich, was schon lange gemunkelt wurde: Sie und Radiomoderator Andreas Ellermann sind sehr glücklich mit einander.

Schon lange suchte Patricia Blanco nach der großen Liebe, hat sie die nun offenbar endlich in Moderator Andreas Ellermann („Schnell, knapp und prägnant“) gefunden? Das neue Kuss-Bild beweist aber auf jeden Fall, dass die zwei nicht die Finger voneinander lassen können, leidenschaftlich hält der junge Mann den Kopf seiner Patricia, während sie Mund an Mund zu einem verschmelzen.

Sie bestätigt ihre Liebe

Gegenüber der ‚Bild‘-Zeitung bestätigt Patricia die Liason: „Andreas und ich sind ein Paar. Und ich bin sehr froh, einen starken Mann an meiner Seite zu haben!“ Und auch Ellermann ist hin und weg und ergänzt: „„Vom ersten Tag an war ich blitzverliebt. ‚Patti‘ ist eine Mega-Frau. Ich bin Zwilling, sie ist Waage, wir passen top zusammen. Ich habe noch nie so viel gelacht im Leben. Sie ist mein Sonnenschein.“

Zwischen dem Traumpaar knistert es offenbar gewaltig und es lässt sich nur erahnen, wie es in den eigenen vier Wänden fortgesetzt wird.

Seit ihrer Trennung von Nico Gollnick war Patricia Blanco Single, sehnte sich aber sehr nach einer neuen Liebe. Die Trennung von ihrem Ex folgte nur wenige Monate nach der gemeinsamen „Sommerhaus der Stars„-Teilnahme.

Aber wer ist eigentlich Andreas Ellermann? Nun, er ist der kräftige Kult-Moderator und ein Bär von Mann. Den 1,95 Meter großen Sänger und Moderator kennen die Zuschauer und Zuhörer mittlerweile aus über 550 TV Sendungen. Seit 2004 moderiert er „Ellermanns Hitparade“ und „Ellermanns Spezial“ auf dem Regionalsender „TV Hamburg-1“.