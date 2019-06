Paul Janke: „Ich möchte eigene Kinder“

Mittwoch, 19. Juni 2019 12:08 Uhr

Paul Janke (37) wird in wenigen Monaten 38 und ist nach wie vor Single. Seit seiner Teilnahme an der Kuppelshow „Der Bachelor“ wollte es in der Liebe nicht wirklich klappen. Zwar war er kurzzeitig mit Kathrin Bösch liiert, doch die Beziehung ging nach rund einem Jahr in die Brüche.

Jetzt, mit Ende 30, denkt Paul Janke natürlich über Kinderplanung und Familiengründung nach und sagt gegenüber RTL: „Ich habe immer gesagt, ich möchte eigene Kinder.“ Dazu fehlt ihm jedoch aktuell noch die richtige Frau an seiner Seite, obwohl Paul zugibt, dass er und Kathrin Bösch sich wieder angenähert haben.

Kein böses Blut

Nach der Trennung gab es kein böses Blut, ganz im Gegenteil, man habe sich ausgesprochen und sei aktuell gut befreundet, wie er erzählt: „Wir haben uns Anfang des Jahres wieder getroffen. Wir verstehen uns gut. Wir treffen uns auch öfter mal. Aber Stand im Moment ist, dass wir gut befreundet sind, was sich daraus ergibt, weiß man nie.“