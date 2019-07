Peer Kusmagk & Janni Hönscheid: Die Tochter ist da und so heißt sie

Mittwoch, 10. Juli 2019 09:23 Uhr

Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das zweite Kind von Schauspieler Peer Kusmagk (44) und Surferin Janni Hönscheid (28) auf die Welt kommt. Nun verkündete das Paar die frohe Botschaft, dass das Baby auf der Welt ist.

Und nicht nur das, sie verrieten gleichzeitig auch Geschlecht und Namen. Peer Kusmagk schrieb auf Instagram: „Wir freuen uns zu verkünden, das Janni und ich ein kleines Mädchen bekommen haben. Ein sehr gesundes kleines Mädchen! Mutter und Kind geht es unglaublich gut.“

Das Mädchen heißt Yoko

Auf dem Bild ist Janni noch schwanger und Söhnchen Emil-Ocean malt im Hintergrund an einer Tafel. Dort enthüllen sie auch den Namen: „Ihr großer Bruder hat es für sie auf die Tafel gemalt. Danke das Ihr alle so mitgefiebert habt- uns geht es allen gut und wir genießen diese magische Zeit in vollen Zügen.“

Demnach heißt das kleine Mädchen Yoko. Ein sehr ausgefallener Name, der gut zu Emil-Ocean passt. Vor ein paar Wochen waren noch Namen wie June-Sky oder Juli-Sky im Rennen. Nun darf die kleine sich über den Namen Yoko freuen.

