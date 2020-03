Peer und Janni Kusmagk kassieren harsche Kritik

Peer und Janni Kusmagk müssen sich derzeit mit harter Kritik wegen ihrer Kindererziehung auseinandersetzen. Der 44-jährige Schauspieler und die 29-jährige ehemalige Surferin teilen auf ihren sozialen Netzwerken Schnappschüsse ihres Familienlebens und ihrer zwei niedlichen Kids.

Die Mama-Bloggerin und Ehefrau des ‚GZSZ‘-Frauenschwarms teilte einige der negativen Kommentare, die sie in den letzten Tagen erhielt und in denen Kritik wie „Gerade von euch hätte ich das nicht erwartet. Ich dachte, ihr wisst es besser“ oder „Sonst seid ihr doch so bewusst“, zu lesen war.

Quelle: instagram.com

Nun feuerte Janni Kusmgk auf ihrem Account auf Instagram zurück: „Zeigt man einen Teil von seinem Leben, wird man in eine Schublade gesteckt. Macht man etwas, was dieser in den Vorstellungen nicht entspricht, fällt es auf“, sprach sich die Sportlerin empört aus.

Provozieren sie absichtlich?

Einer der Nutzer der Social Media-Plattform meinte sogar, dass er es nicht nachvollziehen könne, warum das Paar seine Fehler im Bereich der Kindererziehung so offen zur Schau stellt und kritisierte:

„Also so langsam glaube ich, diese ganzen ‚Fehler‘, die ihr macht, sind genau so eingeplant: Minimalismus, aber 200 Kinderwagen, Kind mit Sonnenbrand. Kind unangeschnallt im Auto, Kind vorwärts in der Trage. Macht ihr irgendeine Shitstorm-Studie oder so?“, wetterte der User.