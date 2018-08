Penélope Cruz wirbt für Italo-Luxusmarke

Mittwoch, 8. August 2018 20:37 Uhr

Penélope Cruz kehrt als Gesicht der italienischen Modemarke Carpisa für deren Herbstkampagne 2018 zurück. Die Oscar-Preisträgerin wird in der neuen Kampagne der Luxusmarke zu sehen sein, die sich auf das alltägliche Leben fokussieren soll.

Ein von der Marke veröffentlichtes Video zeigt die 44-jährige Schauspielerin mit spanischen Wurzeln beim Spaziergang durch Madrid mit einer Carpisa-Handtasche am Arm. Der Kurzfilm beginnt mit dem Schriftzug ‚Ein Tag mit Penélope in Madrid‘.

Im Hintergrund ist das berühmte Metropolis-Haus zu sehen. Die Szene, welche von Fotograf Xavi Gordo gefilmt wurde, beginnt in einer Bar, in die die ‚Blow‘-Darstellerin in eine braune Cordjacke, ein schwarzes T-Shirt und Jeans gekleidet eintritt. Sie platziert ihre pink-violett gestreifte Carpisa-Tasche an der Bar und schenkt dem Kellner ein Lächeln, während sie ihren Kaffee genießt.

Danach setzt die Schauspielerin sich hin und überprüft ihr Make-up. Dabei wird ihr von demselben Kellner eine weiße Blume überreicht. Inzwischen trägt sie einen grauen Lederrucksack. Man sieht den Star daraufhin durch einen Laden bummeln, auf der Suche nach schönen Handtaschen und Outfits. Die Modemarke wollte die Person Penélope Cruz als Mensch zeigen und die täglichen Gewohnheiten hervorheben, mit denen sich viele Zuschauer identifizieren können. Die Kampagne zeigt die Brünette außerdem beim Kaffeetrinken mit der burgunderfarbenen Mini-Ledertasche ‚Alena‘, sowie beim Posieren auf einem Fensterbrett neben dem weißen Leder-Shopper ‚Idra‘.