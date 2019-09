Pete Davidson: Arianas Ex hält mit seiner Neuen Händchen

Pete Davidson (25), Ex von Ariana Grande (26) und Kate Beckinsale (43) bandelt bereits seit einigen Wochen mit einer neuen Frau an. Margaret Qualley ist keine Unbekannte, sie ist die Tochter von Schauspielerin Andie MacDowell.

Nachdem in den letzten Wochen bereits erste Gerüchte aufgetaucht sind, veröffentlichte die „Daily Mail“ nun Bilder, wie Pete Davidson und Margaret Qualley Händchenhaltend durch Venedig schlenderten. Dort besuchten sie das 76th Film Festival am Sonntag und gönnten sich im Anschluss ein paar freie Minuten in der romantischen Stadt.

Quelle: instagram.com

„Seit ein paar Monaten zusammen“

Während Margaret sich ein hübsches cremefarbenes Midikleid übergezogen hatte, genoss Pete die Zweisamkeit in Sporthosen, Basecap und Print-Shirt. Qualmend schlenderte er Hand in Hand mit seiner neuesten Eroberung durch Venedig und ließ sich auch von den Fotografen nicht weiter stören.

Davidson soll laut einem Insider seit „ein paar Monaten“ mit der 24-jährigen Schauspielerin, die aktuell in Quentin Tarantinos Streifen ‚Once Upon a Time in Hollywood‚ zu sehen ist, zusammen sein. Der Insider sagte zu ‚Us Weekly‘: „Sie sehen sich seit ein paar Monaten und Margaret ist sehr aufgeregt über ihn.“