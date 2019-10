Pete Davidson: Hat er sich schon die Nächste geangelt?

Pete Davidson (25) zählt aktuell zu den beliebtesten Comedians der USA. In der legendären „Saturday Night Live„-Show wird er für seine lustigen Auftritte regelmäßig gefeiert. Doch bringt er neben den Zuschauern nun auch eine neue Frau an seiner Seite zum lachen?

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass sich der Comedian nach nur zwei Monaten von seiner Freundin Margaret Qualley (24) getrennt haben soll. Zuvor war der 25-Jährige bis April dieses Jahres mit Kate Beckinsale (46) zusammen. Doch auch diese Romanze hielt mit vier Monaten nicht besonders lange. Davidsons wohl bekannteste Ex ist der Popstar Ariana Grande (26), mit der er einst sogar verlobt war. Fest steht, dass der US-Star in Sachen Frauen kein Kind von Traurigkeit ist und es offensichtlich nicht lange als Single aushält.

Quelle: instagram.com

Bisher nur ein Gerücht

Nun soll der Spaßvogel erneut mit einer neuen Flamme gesehen worden sein. Am 23. Oktober wurde Pete laut der US-Seite „Page-Six“ angeblich bei einem Dinner mit dem Model Kaia Gerber (18) in New York gesichtet. Zudem berichtet das Portal weiter, dass der Komiker das Model schon Stunden zuvor in dem Apartment besucht haben soll und bezieht sich dabei auf einen Augenzeugen, der wohl (fast) alles mitbekommen hat.

Bisher bestätigten allerdings weder der 25-Jährige noch die Schönheit, dass sie sich aktuell daten. Bei dem Verschleiß von Frauen wäre es jedoch nicht verwunderlich, wenn der New Yorker bereits die nächste Dame in seinen Bann gezogen hätte.