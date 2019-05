Pete Davidson: Mutter erwischte ihn beim Masturbieren

Sonntag, 12. Mai 2019 19:52 Uhr

Pete Davidson ist ein peinlicher Zwischenfall mit seiner Mutter passiert. Der 25-jährige und Ex-Verlobte von Ariana Grande wohnt momentan mit seiner geliebten Mutter Amy in einem Haus zusammen. Jedoch läuft das WG-Leben der beiden nicht immer ganz ohne peinliche Zwischenfälle ab, wie der Star kürzlich bei seinem Auftritt in der ‘Saturday Night Live‘-Show verriet.

So erzählte Pete Davidson schmunzelnd über den letzten unangenehmen Vorfall: „Wenn man 15 ist und deine Mutter dich dabei erwischt, [wie du masturbierst], dann ist das peinlich… Wenn du 25 bist und deine Mutter erwischt dich beim Masturbieren, dann ist das so, wie ‘Das sollte einfach nicht passieren! Wer läuft denn bitte in die Küche ohne anzuklopfen?‘“

Quelle: instagram.com

Pete, dem wohl die Hälfte des Hauses gehören soll, in dem er mit seiner Mutter wohnt, ist sich durchaus bewusst, dass sein aktuelles Wohnarrangement ungewöhnlich ist: „Ich weiß, was die Leute denken. Sie sehen dich im Fernsehen und in Zeitschriften und so und denken sich, ‘Dieser Typ muss sicher etwas eigenes haben‘. Nee.“

Na dann, alles Gute zum Muttertag…