Pete Davidson und Leonardo DiCaprio: „Ich war sehr verliebt“

Von Pete Davidson (25) hat man schon die seltsamsten Dinge erfahren. Zum einen, soll der Comedian und Ex-Verlobte von Ariana Grande (26) ziemlich gut bestückt sein. Nun verriet der 25-jährige, in wen er als Jugendlicher verliebt war.

Überraschenderweise ist seine „Jugendliebe“ keine Frau, denn im Interview mit dem ‚Paper Magazin‘, dessen Cover er auch ziert, verriet er, dass er in Leonardo DiCaprio verknallt war: „Ich war sehr verliebt in Leonardi DiCaprio. Ich hatte ein großes Poster von dem Film ‚The Beach‘ in meinem Zimmer hängen.“

Er hat ihn getroffen

Aber nicht nur das, der Comedian verriet auch: „Also, ich habe auf Leonardo DiCaprio masturbiert… Also auf seine Schauspielerei“, so Pete Davidson. Der Comedian scheint offen mit seinen kleinen Jugendsünden umzugehen und kein Problem damit zu haben, aus dem Nähkästchen zu plaudern.

Jetzt, viele Jahre später, hatte Davidson die Ehre DiCaprio persönlich zu treffen, er erzählt: „Ich habe ihn zwei Mal getroffen und ihm die Hand geschüttelt und danach ganz schnell weggerannt.“ Wie Leonardo nun wohl reagiert, nachdem Pete sein schlüpfriges Geheimnis ausgeplaudert hat?

Aktuell soll der 25-jährige das Model Kaia Gerber (18) daten. Immer wieder wurden die beiden zusammen gesichtet, bestätigt wurde die Liebelei aber noch nicht.