Pete Davidson: „Wann werde ich meinen Prinz Charming finden?“

Pete Davidson wünscht sich Kinder. Der ‚Saturday Night Live‘-Darsteller verlor seinen Vater vor fast 20 Jahren und wünscht sich nichts sehnlicher, als eine Vaterfigur für jemanden zu sein.

Pete, der gerade einmal sieben Jahre alt war, als sein Vater starb, erklärte in einem Interview mit Charlamagne Tha God, das am Montag (24. Februar) auf YouTube geteilt wurde: „Ich liebe Liebe.“

„Ich will einfach nur ein Kind haben“

Und weiter: „Das ist, wie ich aufwuchs. Nur meine Mutter, meine Schwester – ich hatte keinen Mann im Haus, deshalb dachte ich mir nur so, ‚Wann werde ich meinen Prinz Charming finden?‘ Das ist alles, was ich jemals wollte. Ich will einfach nur ein Kind haben, das ist es.“

Der 26-jährige US-Komiker glaubt, dass ihm ein Kind dabei helfen würde, „[seinen] Kopf an der Oberfläche zu halten“, weil er seit Jahren mit Depressionen und Angstzuständen zu kämpfen hat und 2017 mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert wurde.

Der Comedian soll derzeit single sein, nachdem er sich von Model Kaia Gerber trennte. Die Romanze sei zur „falschen Zeit“ gekommen. Zuvor war Pete mit der Sängerin Ariana Grande liiert gewesen und auch mit Stars wie Kate Beckinsale und Margaret Qualley zusammen.