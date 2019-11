Pete Davidson: Wird es ernst mit Cindy Crawfords Tochter Kaia (18)?

Bereits im Oktober wurde darüber gemunkelt, dass sich Ariana Grandes (26) umtriebiger Ex-Verlobter Pete Davidson (25) die nächste Promi-Dame geangelt haben soll. Nun sind neue Bilder aufgetaucht, die den Comedian und Kaia Gerber (18) ziemlich vertraut zusammen zeigen.

Im Promi-Restaurant Nobu in Malibu führte Pete Davidson die das blutjunge Model aus. Ganz der Gentleman holte er sie von zu Hause ab, ob ihre Eltern Model Cindy Crawford und Randy Gerber auch zu Hause waren und Pete schon kennengelernt haben? Kaia wohnt noch in ihrem Elternhaus.

Seine Freundinnen werden immer jünger

Im Auto von Davidson schauen sich die beiden immer wieder ganz tiiiief in die Augen. Offiziell bestätigt wurde eine neue Liebe nicht, doch für seine Kaia flog Pete extra nach Kalifornien, der Comedian wohnt eigentlich in New York.

Was auffällt, seine Auserwählten werden immer jünger! Nachdem die Verlobung mit Ariana Grande aufgelöst worden war, datete Pete die 46-jährige Kate Beckinsale, knutschte mit ihr wild bei einer Sportveranstaltung auf der Tribüne. Danach traf er Andie MacDowell’s Tochter Margaret Qualley (25). Jetzt ist die 18-jährige Kaia an der Reihe…