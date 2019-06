Peter Andre: Für diese billige Erkenntnis brauchte er Jahre!

Donnerstag, 13. Juni 2019 07:18 Uhr

Für Peter Andre ist die Persönlichkeit wichtiger als das Aussehen. Der ‚Mysterious Girl‘-Sänger ist mit seiner Partnerin Emily MacDonagh bereits seit 2015 verheiratet und hat mir ihr auch die drei Jahre alte Tochter Amelia und den zweijährigen Sohn Theo.

Und obwohl er es früher nicht für möglich gehalten hat, weiß er heute, dass es in einer Beziehung nicht auf das Aussehen der anderen Person ankommt, sondern einzig und allein darauf, wie die Persönlichkeiten zweier Menschen zusammenpassen.

Quelle: instagram.com

Charakter vor Schönheit

„Ich habe es immer nicht verstanden, wenn die Leute gesagt haben: ‚Es geht nicht um das Aussehen, es geht um die Persönlichkeit.‘ Und ich sagte immer nur: ‚Ja, ja, ja.‘ Aber wenn es um Beziehungen geht, dann ist das tatsächlich genau das, was es ist“, verrät der Musiker im Gespräch mit dem Magazin ‚Closer‘.

Besonders, wenn Paare lange zusammenbleiben wollten, müssten die Persönlichkeiten zueinander passen. „Mit der Zeit kommt es zu 100% darauf an, wie man miteinander klarkommt. Am Ende ist das der Schlüssel dazu, ob eine Beziehung funktioniert oder nicht. Wenn du eine Person liebst, fällt es dir gar nicht auf, wenn sie ein paar Kilo zunimmt oder ein paar Falten bekommt. Du bemerkst das nicht, weil du dich in eine Persönlichkeit verliebt hast. Alles andere blendest du aus. Obwohl Emily übrigens absolut hinreißend ist.“