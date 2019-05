Peter André hätte gerne noch ein Baby

Dienstag, 14. Mai 2019 08:09 Uhr

Peter André hat noch nicht genug. Der ‚Mysterious Girl‘-Sänger zieht bereits die vier Kinder Junior (13), Princess (11), Amelia (5) sowie Theo (2) groß. Doch der stolze Papa kann einfach nicht genug bekommen und denkt bereits wieder über neuen Nachwuchs nach.

„Seit der Geburt von Harrys und Meghans Sohn Archie denke ich ‚Sollten wir es noch einmal probieren?‘ Ich würde es liebend gerne tun. Ich kenne die glücklichen Gefühle, die sie gerade erleben und es bringt alles zurück“, gesteht der 46-Jährige. Seine Frau Emily, die Mutter seiner zwei jüngsten Kinder, ist jedoch nicht besonders scharf darauf, ihre Rasselbande zu erweitern. Das gehe sogar so weit, dass sie einen Sex-Bann verhängt habe. „Emily will, dass ich jetzt auf der anderen Seite des Betts schlafe“, scherzt Peter im Gespräch mit dem ’new!‘-Magazin.

Immer eine neue Meinung

Dabei hatte der britische Reality-Star erst vor wenigen Monaten gesagt, dass er mit Babys höchstwahrscheinlich abgeschlossen habe. „Ich ändere ständig meine Meinung darüber, ob ich mehr Kinder will und jetzt gerade denke ich wieder, dass ich keine mehr will. Manchmal denke ich, dass ich mehr will, weil ich das Baby-Stadium liebe, aber die Kinder selbst werden eines Tages Kinder haben, also wirst du das Baby-Stadium immer wieder erleben – nur ohne die schlaflosen Nächte“, sagte der Musiker.