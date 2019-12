Philipp Pleins Vollzeit-Freundin schneidet ihm auch die Haare

Derzeit präsentiert sich Philipp Plein nur noch selten ohne seine Freundin. Den Star-Designer und die Dame namens Lucia gibt es nämlich nur im Doppelpack. Doch wer ist diese Schöne eigentlich?

Gerade nahm der 41-Jährige seine bessere Hälfte erstmals auf eine Veranstaltung in Deutschland mit. In der Begleitung der Brünetten, stellte der Mode-Schöpfer dabei sein neues Parfüm „The Skull“ in Berlin vor. Zusammen sind die beiden allerdings schon seit mehreren Monaten. Im Juni zeigten sie sich erstmals der Öffentlichkeit.

Ein aufregender Job

Dabei hatte die Italienerin gegenüber RTL die Gelegenheit etwas mehr über sich zu verraten. „Aktuell arbeite ich nichts. Ich bin nur eine Vollzeit-Freundin“, enthüllte Lucia ihren derzeitigen „Job“. Doch um seine neue Flamme dann nicht ganz so dumm dastehen zu lassen, schritt der Designer schnell ein und fügte hinzu: „Eigentlich ist sie Friseurin. Das hat sie gelernt. Sie schneidet mir zum Beispiel die Haare.“

Die Beziehung zu dem gebürtigen Münchner verschafft der jungen Frau also nicht nur den Vorteil ein entspanntes Leben zu führen. Laut dem Insta-Account des Mode-Machers hat diese nämlich auch die Gelegenheit gemeinsam mit ihrem Lover die halbe Welt zu bereisen – im Privatjet versteht sich. Die Designer-Stücke ihres Lovers dürften zudem wohl ebenfalls aufs Haus gehen.