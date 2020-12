28.12.2020 11:35 Uhr

Philipp Stehler: Das ist seine neue Liebe Vanessa Ciomber

Philipp Stehler und Model Vanessa Ciomber sind ein Paar. Mit einem Kuschelfoto hat der Frauenschwarm die Beziehung pünktlich zum Fest der Liebe offiziell gemacht.

Philipp Stehler (32) und Model Vanessa Ciomber sind also tatsächlich ein Paar. Bereits seit längerer Zeit wurde gemunkelt, dass der ehemalige “Bachelorette“-Teilnehmer wieder eine Frau an seiner Seite hat. Anlass dafür war ein Insta-Post mit einer oberkörperfreien Blondine, die der Ex-Polizist damals aber nur von hinten gezeigt hat.

Kuschelnd unterm Weihnachtsbaum

Nun hat der Reality-Star verraten, wem der schöne Rücken gehört. Am 2. Weihnachtsfeiertag hat der Schönling die Katze aus dem Sack gelassen und ein Kuschelfoto mit seiner Liebsten veröffentlicht. Kuschelnd liegen die beiden darauf unterm geschmückten Tannenbaum. “Hattet ihr auch ruhige und entspannte Feiertage mit euren Liebsten?“, wollte er in der Beitragsbeschreibung wissen.

Philipp wirkt verkrampft

“Das ist das Schönste an der Zeit, man kommt zusammen und hat keine Termine im Nacken. Na gut, und das viele leckere Essen.“ Seine Herzensdame kommentierte den Post mit einem simplen Herz-Emoji, während den Followern etwas ganz anderes ins Auge gesprungen ist. “Körpersprache sagt, dass Du noch zögerlich bist. Warum?“, wollte zum Beispiel einer wissen. In der Tat sehen Philipp Stehlers Hände auf dem Bild auffällig verkrampft aus, während sich Vanessa tiefen entspannt an ihn kuschelt.

Vanessa postet ebenfalls Pärchen-Foto

“Naja, die Hände sagen ja eigentlich alles“, stellte ein weiterer Abonnent fest. Nachdem aber auch das Model ein Pärchen-Foto gepostet hat, dürften die Spekulationen schnell wieder beendet sein. Auf dem ist nämlich zu sehen, wie der 32-Jährige seinen Arm liebevoll um die Schönheit legt. Immerhin scheint die ja auch optimal in Stehlers Beuteschema zu passen, der in der Vergangenheit ja meistens mit Blondinen anbändelte.

Sie ist ein echtes Allround-Talent

Mit Vanessa scheint der Frauenschwarm jedenfalls einen guten Fang gelandet zu haben. Die Berlinerin sieht nämlich nicht nur gut aus, sondern scheint auch ordentlich was im Köpfchen zu haben. So jobbt Vanessa Ciomber nicht nur als Model und Sängerin, sondern ist hauptberuflich als Medical Managerin tätig und kümmert sich dabei um die Vermarktung medizinischer Produkte. (JuC)