Pietro Lombardi : Auf diese Promi-Lady steht er schon seit Jahren

Wie Pietro Lombardis (26) Typ Frau aussehen soll, ist kein Geheimnis, der Sänger steht auf dunkle Haare und rassige Optik. Das besingt er auch regelmäßig in seinen Songs, wie z.B. in „Bella Donna“. Dort heißt es in den Lyrics: „Deine Haut ist braun wie Mokka. Bist gefährlich wie ’ne Kobra.“

Nun verriet er in der TV- Sendung von Comedian Faisal Kawusi, auf welche Promi-Dame er schon seit Jahren steht und die fällt natürlich auch optisch genau in sein Beuteschema: „Selena Gomez würde ich schon gerne heiraten.“

„Ich liebe dich“

Pietro Lombardi richtet sein Wort dann direkt an Selena und sagt: „Also Selena Gomez (26) die Chance, das du das siehst, ist nicht hoch. Nicht mal zufällig siehst du das. Aber ich liebe dich und wenn du mal Zeit hast, ich würde dich gerne auf einen Drink einladen.“

Pietro, der seit der Trennung von Sarah Lombardi Single ist, erklärt, dass er bei Frauen auf Aussehen und Charakter achtet: „Wenn es um eine Beziehung geht, dann ist es ein Mix. Das Aussehen muss stimmen. Alle die sagen, Charakter ist wichtiger, die lügen. Wenn dir eine Frau vom Aussehen nicht gefällt, dann kann die einen Charakter haben wie sie will. Was willst du dann sagen, ‚Oh, die ist aber lieb‘. Die Chemie muss einfach passen.“

