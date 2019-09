Pietro Lombardi: Fans wollen, dass er wegen Melissa bei „Love Island“ einzieht

Schon seit Wochen verfolgt Pietro Lombardi (27) die aktuelle „Love Island“-Staffel. Zum einen, um seine gute Freundin und Moderatorin Jana Ina Zarrella zu unterstützen und zum anderen wegen Kandidatin Melissa. Auf die hat der Sänger seit Beginn ein Auge geworfen.

„Love Island“-Kandidatin Melissa ist in der Villa hin und hergerissen, sie ist eigentlich mit Danilo vercouplet und scheint sich ernsthaft in den charmanten Italiener verliebt zu haben. Der hält sich jedoch aktuell noch alle Türen offen, denn er hat neben Melissa auch reges Interesse an der Schweizerin Dijana. Sie schied zwar bereits am Anfang schon aus, kehrte aber wieder zurück in die Villa.

„Es wäre geil“

Mit raffinierten Sprüchen wie z.B. „Du bist hier die Einzige für mich“ versucht Danilo Melissa bei Laune zu halten. Nun fordern Fans in den Kommentaren unter den „Love Island“-Videos bei YouTube, dass Pietro Lombardi in die Villa einziehen soll: „Like, wenn du dafür bist das Pietro rein kommen soll, für bisschen Trouble.“ Ein anderer sagt: „Love Island“ schickt bitte denn Pietro Lombardi für Melissa rein.“

Viele andere Zuschauer stimmen zu, schließlich scheint Pietro echtes Interesse daran zu haben, die süße Melissa kennenzulernen. Einen weiteren Nebeneffekt gäbe es auch, wie eine andere Followerin anmerkt: „Es wäre übelst geil und mega für die Zuschauerzahlen!“

Was Pietro wohl dazu sagen?

Soll Pietro in die "Love Island"-Villa einziehen? Ja, das wäre sicher unterhaltsam Das würde er eh nicht machen Nein, Melissa will sowieso nur Danilo Abstimmen Ja, das wäre sicher unterhaltsam 80%, 20 votes Das würde er eh nicht machen 16%, 4 votes Nein, Melissa will sowieso nur Danilo 4%, 1 vote View questions