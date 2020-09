14.09.2020 08:20 Uhr

Pietro Lombardi frisch verliebt: Das erste Liebes-Bild mit neuer Freundin

Endlich! Schon seit Wochen warten Pietro Lombardis Fans auf diese Nachricht: Er ist frisch verliebt. Mit einem Bild und wenigen Worten bestätigt er die Gerüchte.

Vor wenigen Wochen lüftete Pietro dann ein Geheimnis. In einer Fragerunde wollte ein Fan wissen, was es Neues in der Liebe gibt. Er erklärte daraufhin knapp: „Ja, ich lerne gerade eine Frau kennen, nach langer Zeit.“

Ist es Laura Maria?

Nach und nach verdichteten sich die Gerüchte, dass es sich dabei um die schöne Laura Maria aus Düsseldorf handeln könnte. Immer wieder kommentierte sie seine Bilder und er ihre.

Und das nicht irgendwie, sondern mit ziemlich eindeutigen Herz-Emojis. Doch offiziell bestätigen wollte Pietro Lombardi nicht, dass es sich bei der neuen Frau tatsächlich um Laura Maria handelt.

„Alles noch ganz frisch“

Der von seiner vorherigen Beziehung schwer gebeutelte Pietro wollte sich bei der nächsten Frau ganz sicher sein und hielt sich lieber bedeckt. Von einer Beziehung wollte er lange noch nicht sprechen, schließlich ist alles noch ganz frisch: „Es ist aber aktuell noch zu früh um irgendwas darüber zu sagen, deshalb sag ich jetzt lieber nichts. Mal sehen was die Zukunft bringt“, so der Sänger vor einigen Wochen in seiner Insta-Story.

Er bestätigt die neue Liebe

Jetzt postete er jedoch ein Bild von seiner Hand und er Hand einer Frau in seiner Instagram-Story. Dazu schrie er: „Es ist Zeit neue Türen aufzustoßen und neuen Anfängen zu vertrauen. Wenn ich mich bereut dafür fühle, erzähle ich euch bald mehr.“

Auf dem Bild sieht man eine Frauenhand, mit einem weißen, dünnen Langarmpullover – genau so einen trug Laura Maria am selben Tag in ihrer Instagram-Story. Zufall? Wohl eher nicht….

Fans freuen sich

Fans hatten schon vor einigen Tagen gefordert, dass die beiden ihr Versteckspiel beenden können, schließlich würden sie sich für Lombardi freuen. So schreibt ein Fan zum Beispiel: „Ihr seid doch ein wunderschönes Paar, warum das Versteckspiel? Lasst die Glücksgefühle raus!“

Und ein anderer stimmt dem zu: „Ich verstehe was du meinst aber man kann sich ja trotzdem für die beiden freuen, da es ja mehr als offensichtlich ist, dass sie zusammen sind!“

