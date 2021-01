26.01.2021 13:13 Uhr

Pietro Lombardi hatte vor einer Woche das letzte Mal Sex – mit Ex Laura?

Neues aus der Rubrik: Too much Information! Pietro Lombardi ist seit November letzten Jahres wieder Single, nach einem Monat Beziehung ging die Liebe zu seiner Ex-Freundin Laura Maria Rypa in die Brüche. Jetzt heizt er mit einem Sex-Geständnis die Gerüchteküche an!

Doch es ist kein Geheimnis, dass die beiden weiterhin in Kontakt stehen und sogar auch immer noch Gefühle füreinander haben. Das gestanden beide via Instagram ihren Followern ganz unabhängig voneinander.

Pietro und Laura haben noch Kontakt

Fans von Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa hoffen immer noch, dass die beiden wieder zueinander finden, auch wenn er das vor einiger Zeit bereits revidierte. Es habe einfach nicht gepasst, sagte er damals.

Doch trotzdem scheinen die beiden den Kontakt aufrecht zu halten, denn erst vor einer Weile war der Sänger bei Laura zu Besuch, wie eine Insta-Story bewies und zufälligerweise begab sich die Blondine nur einen Tag nach bekanntwerden von Pietros Corona-Erkrankung ebenfalls in Quarantäne.

Wann hatte Pietro das letzte Mal Sex?

Auf Instagram rief Pietro in einer Fragerunde seine Fans und Follower dazu auf, ihm Fragen zu stellen. Dies können laut seiner Aussage auch „private Fragen“ sein, er beantworte „eigentlich alles“.

Das ließen sich seine Fans natürlich nicht zwei Mal sagen und hauten eifrig in die Tasten, schließlich ist das Privatleben von Pietro immer äußerst interessant. Einer fragt ziemlich direkt: „Wann hattest du das letzte Mal Sex?“

Mit wem hatte er Sex?

Diese Frage beantwortete Pietro tatsächlich auch sehr ehrlich und schreibt darauf: „Denke eine Woche her ungefähr!“ Selbstverständlich verriet der Sänger nicht, mit wem er die Laken gewälzt hat, ziemlich naheliegend wäre es aber, wenn es sich bei der beglückten Dame um seine Ex-Freundin Laura Maria handeln würde.

Näher ging Lombardi natürlich nicht ins Detail, schließlich schweigt und genießt ein Gentleman! Das lässt jetzt aber ganz viel Spielraum für Spekulationen und heizt die Gerüchte um ein Liebes-Comeback nur noch weiter an. Aber das wollen Pietro und Laura schließlich auch…

(TT)