Pietro Lombardi holt sich für neue Frauen das Go von Ex Sarah

Mittwoch, 7. August 2019 10:00 Uhr

Seit der Trennung von seiner Ex-Frau Sarah Lombardi (26) vor rund drei Jahren ist Pietro Lombardi (27) offiziell Single. Natürlich lernt er hier und da mal eine Frau kennen, die Richtige war jedoch noch nicht dabei.

Doch bevor eine neue Frau in das Leben von Pietro Lombardi kommt, fragt er seine Ex Sarah nach ihrer Meinung. Schließlich kennt sich den Sänger in und auswendig und weiß, was er für eine Frau in seinem Leben braucht.

Er ist ihr Seelsorger

Gegenüber RTL erzählt er: „Wenn ich mal eine Frau kennengelernt habe, sag ich: ‚Hey, guck mal, wie findest du die? Findest du die gut?‘ Und das ist cool! Es ist viel passiert, aber man hat darüber hinweggeschaut. Wir sind immer noch eine Familie, weil wir einen gemeinsamen Sohn haben.“

Quelle: instagram.com

Andersherum hört sich Pietro aber auch die Sorgen von Sarah an, die aktuell mit Roberto Ostuni in einer Beziehung ist. Er erzählt: „Ich bin auch Seelsorger für Sarah, wenn sie Probleme hat. Gibt’s ja auch, wenn irgendwas ist – mal Stress mit dem Freund -, kann sie mich immer anrufen. War auch mal so der Fall. Ist aber auch gar nicht schlimm.“