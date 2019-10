Pietro Lombardi „lernt Melissa gerade kennen“

Es könnte die Liebes-Geschichte des Jahres werden verliebt übers Fernsehen, Pärchen auch im wahren Leben. Könnte es so laufen bei Pietro Lombardi und „Love Island„-Kandidaten Melissa? Seit ihrem Einzug in die RTL-Zwei-Kuppelshow war der Sänger Feuer und Flamme für die hübsche Dunkelhaarige.

Er schickte ihr sogar eine Liebesbotschaft plus Song in die Kandidaten-Villa. Melissa zeigte sich zwar geschmeichelt, bisher aber eher zurückhaltend in Sachen Zukunft mit Pietro.

Nun rätselt ganz Deutschland ob da inzwischen schon was läuft. Aufschluss darüber könnte jetzt die neueste Instragram-Story von Pietro geben.

„Ja, tolle Frau“

In einer Frage-Antwort-Runde wollte ein Fan wissen, wie es mit Melissa läuft. Der Sänger und DSDS-Juror antwortete darauf mit den Worten: „Ich lerne sie gerade kennen und ja, eine tolle Frau“. Da bahnt sich also offenbar schnell was an, vermuten jetzt viele.

Melissa teilte die Antwort übrigens auch auf ihrem Account – mit einem Emoji und dem Zusatz: „Guten Morgen. Die Antwort auf die momentan am häufigsten gestellte Frage“. Viel mehr haben die beiden aber bisher noch nicht verraten. Wir sind gespannt.