Pietro Lombardi & Melissa: Das erste Date fand statt

Pietro Lombardi (27) schwärmte in aller Öffentlichkeit von „Love Island„-Kandidatin Melissa (24). Kein Wunder, dass nun auch alle wissen wollen, wie es mit den beiden weitergeht. Via Instagram beantwortete Pietro Fan-Fragen und selbstverständlich wollten die Fans wissen, was nun mit Melissa ist.

Ein Fan fragte: „Was ist jetzt nun mit Melissa?“ Der Sänger ahnte bereits, dass genau diese Fragen kommt wird und grinst schelmisch: „Ja Leute, die Frage aller Fragen. Ich kann euch nur sagen, wir lernen uns immer noch kennen, wir lassen uns keinen Druck machen und wir haben keine Eile. Die Frage, ob wir uns gesehen haben? Ja, haben wir. Aber mehr sage ich nicht.“

Das sagt Melissa

Ganz schön geheimnisvoll! Aber auch Melissa beantwortete Fragen ihrer Follower und einer wollte wissen, was sie an Pietro Lombardi besonders mag. Sie schreibt: „Seine Ehrlichkeit, sein Humor und er ist sehr aufmerksam.“

Ein anderer Follower will wissen, ob sie nach Köln ziehen würde, schließlich wohnt Pietro dort und Melissa aktuell noch in Stuttgart. Dazu sagt sie: „Ich würde, wenn alles harmoniert, auch für die Liebe umziehen. Aber warum nach Köln, ist da meine Liebe?“ Das ist eine Bemerkung, die durchaus Bände spricht. Hat die junge Lady etwa keine Schmetterlinge im Bauch?