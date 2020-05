Pietro Lombardi tanzt zu Dieter Bohlens Musik

TikTok ist schon lang nicht mehr nur eine alberne Videoplattform für Ü12-jährige. Spätestens seit der Corona-Krise haben immer mehr Promis die App für sich entdeckt und sind äußert aktiv dabei.

Seit wenigen Tagen ist nun auch Dieter Bohlen (66) stolzer TikToker und tanzt jetzt fleißig mit seiner Partnerin Carina kleine Choreos. Sein Kumpel Pietro Lombardi, selbst erst wenige Monate auf TikTok aktiv, rührte für Dieter ordentlich die Werbetrommel.

Er tanzt zu Modern Talking

In einem neuen kurzen Clip singt und tanzt der DSDS-Juror zu dem Hit „You’re my heart, you’re my soul“ von Modern Talking. Dazu schrieb er: „Dieter Bohlen jetzt auch bei TikTok, folgt ihm alle. Team DSDS.“

Das ist echte Männerfreundschaft…